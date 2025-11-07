Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Adana deplasmanına çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin dördüncü haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Adana Sertaşspor'a konuk olacak. Mücadele saat 14.00'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Adana deplasmanına çıkıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nin dördüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Adana Sertaşspor’a konuk oluyor. 8 Kasım Cumartesi günü Adana Menderes Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 14.00’da başlayacak. Sezona hızlı başlayan Büyükşehir’in dev adamları oynadığı 3 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesine tırmanmıştı. Adana’da oynanacak zorlu mücadele yeşil-siyahlıların hedefi, parkeden galip ayrılıp zirvedeki yerini korumak olacak.

