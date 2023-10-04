Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı hizmete girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin güncel bilgilerine hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmeyi hedefleyen Açık Veri Portalı’nı hizmete sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Açık Veri Portalını devreye aldı. Bu portal, Sakarya’nın halkı ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek, veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirildi. Açık Veri Portalı, şehirdeki birçok farklı veriyi halka erişilebilir hale getiriyor. Bu veriler arasında coğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım gibi daha birçok önemli bilgi kategorisi yer alıyor. Böylece vatandaşlar, şehirle ilgili güncel verilere kolayca erişebiliyor ve bu bilgileri kullanarak günlük yaşamlarını daha verimli bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Açık Veri Portalı, sadece şehir sakinlerine değil, aynı zamanda geliştiricilere, araştırmacılara ve diğer paydaşlara da kapılarını açıyor. Bu platform sayesinde, Sakarya’nın verilerini kullanarak yeni uygulamalar geliştirmek, araştırmalar yapmak, şehrin gelecekteki projelerini daha da iyileştirmek, şehir sakinlerinin katılımını teşvik etmek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak gibi birçok fırsat sunuluyor.