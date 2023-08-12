Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapı hizmetlerini Ferizli ile buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli içme suyunu şehrin tüm noktalarına kesintisiz şekilde ulaştırmak için eskiyen altyapı hatlarını yenilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Ferizli Kusca Mahallesi’nde tamamlanan çalışmalar ile bin metrelik içme suyu hattı yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin tüm noktalarına kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ferizli Kusca Mahallesi’nde eskiyen hat nedeniyle özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri SASKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmalarıyla uzun yıllar boyunca çözüme kavuştu. Bin metre uzunluğunda ki eskiyen hatta tamamlanan çalışmalar çerçevesinde güçlü altyapı ağı, kaliteli içme suyunu bölgeye uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde taşıyacak.

Kayıp ve kaçak oranını da düşürecek yeni hat ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bazı bölgelerimizde özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte nüfus artışı yaşanıyor. Eskiyen ve hizmette yetersiz kaldığını tespit ettiğimiz hatları anında yeniliyoruz. Böylelikle bölgede yaşanan sorunları uzun yıllar boyunca kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Kusca Mahallemizin de sorunlarını yenilediğimiz bin metrelik hat ile çözüme kavuşturduk. Mahalle sakinlerini hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.