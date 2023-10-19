Sakarya Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde yazılımlar geliştirerek teknolojik bağımsızlığı destekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, teknolojik bağımsızlık misyonuyla hareket ederek, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde yazılımları kendi kaynaklarıyla geliştirme yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Belediye, açık kaynak kodlu yaklaşımla yönetim bilgi sistemleri, mobil uygulamalar ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında özgün yazılımlar üretiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, devam ettirilebilir bir geleceği desteklemek amacıyla yazılım geliştirme süreçlerini kendi bünyesinde yürütüyor. Bu yaklaşım, hem teknolojik bağımsızlık sağlıyor hem de topluluk işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederek geleceği inşa etme yolunda teknolojiyi etik olarak kullanmayı öne çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kendi yazılım ekibi aracılığıyla yönetim bilgi sistemlerini güçlendiriyor. Yazılımlar, çalışan yönetimi, finansal süreçler, kültür sanat, turizm, sosyal gelişim, gençlik, spor, çevre yönetimi, itfaiye, ulaşım, tarım, sağlık, sivil toplum, veri analizi ve raporlama gibi kritik alanlarda belediye hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Devamlılığı sağlanabilen teknoloji, belediyeciliğin temel bir unsurudur. Kendi yazılımlarımızı geliştirerek, hem teknolojik bağımsızlık sağlıyoruz hem de şehrimizin devamlılığına katkı sağlıyoruz" ifadelerinde bulunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kendi yazılım ekibi ile teknolojik bağımsızlığı destekleyerek, şehrin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu yaklaşım, diğer belediyelere de yazılım teknolojilerinin önemini ve açık kaynak kodlu yazılımların gücünü keşfetmeleri için ilham kaynağı oluyor.