Sakarya Büyükşehir Belediyesi maaş ödemelerinde Troy'a geçiyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çalışma arkadaşlarımızın maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan Troy’a geçiriyoruz. Gazze’deki masumların feryadı arşa uzanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak bu zulme ve işgale karşı çıkıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gazze’de 7 Ekim tarihinden bu yana süregelen zulme dikkat çekerek, yeni bir boykot kararını daha devreye aldıklarını söyledi. Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazzeli kardeşlerimize umut olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elimizle, dilimizle, kalbimizle ne var ne yoksa yapmaya gayret ediyoruz. İsrail’in yaptığı zulme sessiz kalmamak adına belediyemize ait iştirak ve tesislerimizde İsrail’e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Bizler bu anlamda her türlü boykot kararını hızla devreye alarak, bu terör devletine karşı hep birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan Troy’a geçiriyoruz"

Boykot kararlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yüce, “Mastercard ve Visa’yı boykot ederek bankayla ilgili görüşmelere süratle başladık. Çalışma arkadaşlarımızın maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan Troy’a geçiriyoruz. Gazze’deki masumların feryadı arşa uzanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak bu zulme ve işgale karşı çıkıyoruz” diye konuştu.