Sakarya Büyükşehir'de Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Meclis salonunda düzenlenen programda ‘Coğrafi Bilgi Sistemlerinin’ tarihçesi, yerel ve küresel sorunlar, veriye dayalı mekânsal analiz ve çözüm önerileri, görüşülerek katılımcılarda farkındalık oluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum içi eğitimler devam ediyor. Hizmet odaklı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, aynı zamanda dijital ortamda da hizmetlerini artırıyor. Gerçekleştirilen eğitimde Büyükşehir çalışanlarına; coğrafi bilgi sitemlerinin tarihçesi, yerel ve küresel sorunlar, veriye dayalı mekânsal analiz ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verildi. Eğitim ile katılımcıların farkındalığı artırılmış ve şehre katma değeri yüksek öz kaynak ile geliştirilmiş uygulamalar tanıtıldı. Kurum içi çalıştay Büyükşehir meclis salonunda düzenlendi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemiz bünyesinde geliştirilen sistemler sayesinde e-hizmet, dijital dönüşüm, akıllı şehircilik, alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda saygınlığı giderek artırmaktadır. Vatandaşlarımızın bulundukları noktalardan müracaat edebilecekleri e-hizmet teknoloji giderek artmakta olup; zaman, yakıt ve para israfını dijital yollarla önüne geçebiliyoruz. Eğitimli ve alanında uzman kadromuzla kendi ‘CBS’ uygulamalarımızı üretiyor, karar destek mekanizması sayesinde mekanla ilişkili veri ve analizlerle vatandaşlarımıza hizmet kalitemizi artırıyoruz. www.kentrehberi.sakarya.bel.tr portalı sayesinde vatandaşlarımız şehre ait bütün mekansal bilgilere ve ulusal coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine erişebilmektedirler” açıklamaları yapıldı.