Sakarya Büyükşehir Değişken Mesaj Sistemi ağını genişletiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliğini artırıcı yeni çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir girişlerinde ve yoğun bölgelerde 5 noktada hizmet veren Değişken Mesaj Sistemlerinin (DMS) ağı genişliyor. Yeni yapılan çalışma kapsamında sürücülerin anlık bilgilendirilmesi için hizmet veren; trafik ve güzergah durumu hakkında sürücüleri bilgilendiren Değişken Mesaj Sistemlerine 3 yeni nokta daha eklenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehre kazandırdığı değişken mesaj sistemlerine yenilerini eklemek için harekete geçti. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik 5 noktada uygulamaya alınan sisteme 3 yeni nokta daha ekleniyor. Sistem vatandaşların yoğun olarak kullandığı ‘Hastane, Belediye, Bulvar, Çark Caddesi’ gibi noktalara kaç dakikada varılacağının bilgisi, emniyet kemer uyarısı ve mevsimsel şartları sürücülere aktarıyor.

Büyükşehir Belediyesi içerisinde bulunduğumuz şehrin gereksinimlerini göz önüne alarak mevcut sistemlere ekleme yapıyor. Etbalık, Tek, Beşköprü, Yenikent, Karasu-Kocaali’nin şehre giriş kısımlarında bulunan Değişken Mesaj Sistemlerine 3 yeni nokta eklenecek. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen sistem genişletme çalışmaları Dörtyol Sanayi bölgesinin İstanbul ve Ankara yönlerinde hizmet verecek 2 yeni ekranın kurulumu için temel atma gerçekleştirildi. Sanayi bölgesine ek olarak diğer Değişken Mesaj Sistemi Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde şehre geliş istikametinde inşa çalışmalarına başlandı. Yılsonuna kadar eklenecek 3 Değişken Mesaj Sistem çalışmalarının tamamlanmasıyla şehirdeki sistem sayısı 8’e ulaşacak.