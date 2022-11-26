Sakarya Büyükşehir'den 'atık azaltımda' Türkiye'ye örnek proje

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda başlattığı projelerle kullanılmayan giysilerin toplanıp Sosyal Mağaza’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Avrupa Atık Azaltım Haftası” çerçevesinde Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçirdi. Bu yıl, tekstil atıklarını konu alan bir dizi program organize edildi. Son olarak SGM’de yapılan bir programa Başkan Ekrem Yüce de katıldı. Büyükşehir, ‘Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile’ projesiyle personelin ve vatandaşların kullanmadığı giysileri Sosyal Mağaza’da toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Öğrencilere de önemli bir bilinç aşılayan bu proje, vatandaşların yüzünü güldürürken diğer tarafta da önemli ölçüdeki bir atık oluşumunun önüne geçmiş oldu. Vali Mustafa Uygur Ortaokulu’nda düzenlenen projenin tanıtım etkinliğine katılan Yüce, bir araya geldiği öğrencilere çevre faktörlerinin önemini anlattı. ‘Çevre nasıl temiz tutulur?’ konusunda fikirlerini paylaşan Yüce, Sakarya’da hayata geçirdikleri tüm projelerde çevrenin korunmasına hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Sakarya’nın dünya üzerindeki en güzel coğrafyalardan bir tanesine sahip olduğuna dikkat çeken Yüce, doğal kaynakların korunmasında vatandaşların önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yüce, “Malumunuz artan nüfus ve gelişen teknoloji sebebiyle; günümüzde meydana gelen atık miktarı, dünyamızı teslim aldığımız şekli ile gelecek nesillere iletebilmemizin önünde bir risk oluşturacak seviyelere gelmiştir. Atıkların oluşmasını önleyerek, doğal kaynaklarımızı koruyup, enerji tasarrufu sağlarken geri kazanılması gerekli olan atıkların miktarını da azaltmış olmaktayız” dedi.

Büyükşehir’in çevrenin korunmasına katkı sunmak için başlattığı ‘Giysileri Yeniden Kullan Doğayı Yenile’ projesini anlatan Yüce, “Tekstil sektörü, ekolojik ayak izi en yüksek sektörlerden biridir. Kullanılabilir durumdaki tekstil ürünlerimizi ikinci el mağazalara, sosyal mağazalara, yardım derneklerine bağışlamak, başkalarıyla ikinci bir hayat bulmalarını sağlamak tekstil atıklarını azaltmanın en mutluluk verici yoludur. Bu amaca hizmet etmesinin yanında şehrimizde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ücretsiz faydalandığı Sosyal Sevgi Mağazamız’ın sosyal önemi bir hayli büyüktür. Kalan tekstil ürünlerinden hiç kullanılmamış yeni ürünler elde edilerek önemli bir atık oluşumu önlendi. Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu, Doktor Nuri Bayar Ortaokulu ve Vali Mustafa Uygur Ortaokulu’muzdan her öğrencimiz bize kullanmadığı en az bir eşyayı teslim etti. Diğer yandan mağazamızdan faydalanan vatandaşların mutluluğu kullanılmamış ürünlerle daha da artmış oldu. Kurum çalışanlarımızdan evlerinde kullanmadıkları fakat kullanılabilir durumda olan ürünlerini aldık. Ürünler gelmeye başladığı andan itibaren hem atık oluşumu engellendi, hem de ihtiyaç sahiplerimizi sevindirmiş olduk” diye konuştu.

“Büyükşehir geri dönüşüm için çalışıyor”

Başkan Yüce geri dönüşümde yapılan hizmetlere de vurgu yaparak, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizin toplamış olduğu atıkları, atık sahamıza alıyor, ön ayırma işleminden geçiriyor, Ayrılan ambalaj atıklarının hammadde olarak geri kazanılmasını sağlayacak üretim tesislerine veriyoruz. Organik atıklardan enerji üretimi sağlamakta ve toprak iyileştirici ürün elde etmekteyiz. Bunların dışında ise yanabilir özellikte olanlardan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) dediğimiz yakıt elde edip sistem içerisinde sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. 2022 yılında sahada 304 bin 574 ton belediye atığı bertaraf edildi. Bu miktarın yalnızca 125 bin kadarı düzenli depolamada depolandı. Ürün geri kazanımının yanı sıra bu yıl içerisinde belediye atığından yaklaşık 69 bin megawatt elektrik üretimi gerçekleştirildi. Sürdürülebilir bir çevre için, atık üretimini sınırlı limitlerde tutmak, üretilen atıkları ise büyük bir dikkat ve özenle yöneterek doğal kaynaklarımızı korumak zorundayız” şeklinde konuştu.