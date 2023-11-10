Sakarya Büyükşehir'den Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel söyleşi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Yazmak Yetmez’ isimli söyleşi ile devam etti. Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte çocuk kitapları yazarı Melike Günyüz, minik misafirlere kitabını okudu, bir kitabın yazılışından basımına kadarki yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Dünya Çocuk Haftası Etkinlikleri çerçevesinde çocuk kitapları yazarı Melike Günyüz’ün katılımıyla gerçekleştirilen ‘Yazmak Yetmez’ isimli söyleşi programında bir kitabın yazılımından basım aşamasına kadarki süreç hakkında miniklere bilgiler paylaşıldı. Program, Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen, yazarın eseri olan İlkbahar Prensi’ni minik kitapseverlere imzalanarak son buldu.

Yazar Melike Günyüz kitabın basım aşamalarını anlatırken, “Yazarın kitabı yazması ile başlayan yolculuk, yazarın kitapla alakalı son kontrollerini yapması ile sürüyor. Yaptığı kontroller sonrasında yayın evindeki editörlerin eseri incelemesi için anlaşmış olduğu yayıneviyle iletişime geçmesi ve yayınevindeki editörlerin eseri incelemesi ile devam ediyor. Editörün eseri uygun görmesi, onaylamasının ardından eserin basım kuruluna sevk edilmesi gerçekleşiyor. Kitabın yazarı ile yayınevi arasında sözleşme imzalanarak devam eden süreçte, yazarın eserine özel ISBN yani Uluslararası Standart Kitap Numarası ve aynı zamanda kitaba özel bir bandrol alınıyor. Hali hazırda yazılı olan kitabın üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak, eser yayına hazır bir hale getiriliyor. Şekilsel bütünlüğünü, okunabilirliğini, standartlara uygunluğunu sağlamak için gerçekleştirilen sayfa tasarımı ve kitap sayfa tasarımına uygun olarak işleniyor. Her şeyin hazır olmasıyla beraber kitap matbaaya yollanarak basım süreci hazırlanıyor. Basılan kitap okurlarla buluşuyor” ifadelerine yer verdi.