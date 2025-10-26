Sakarya Büyükşehir'den en 'Özel' doğum günü sürprizi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Korucuk ve Tepekum Mahallelerinde yaşayan özel gereksinimli çocuklara doğum günü sürprizi yaptı. Oldukça keyifli anlara sahne olan etkinliklerde, renkli doğum günü pastaları, balonlar ve çeşitli sürpriz hediyeler yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayatına anlam katan güzel bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Korucuk ve Tepekum mahallelerinde yaşayan özel gereksinimli çocuklara doğum günü sürprizi yaparak yüzlerinde unutulmaz bir tebessüm bıraktı. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve ailelere moral desteği vermek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, ekipler doğum günü sahiplerinin evlerine konuk oldu. Renkli balonlar, doğum günü pastaları ve hediyelerle dolu sürpriz kutlama, hem çocuklara hem de ailelerine mutluluk dolu anlar yaşattı.

Kutlamaya katılan ekipler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileterek, özel bireylere nice sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. Aileler ise bu anlamlı ziyaret ve doğum günü organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.