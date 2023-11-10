Sakarya Büyükşehir'den fiziğin ve metafiziğin şairi Yılmaz Güney'e ahde vefa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Fiziğin ve Metafiziğin Şairi Yılmaz Güney’ isimli ahde vefa programı ile devam edecek. Buluşma 11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden farklı programları Sakaryalılarla buluşturan etkinlik takvimi çerçevesinde Sakarya’nın değeri, Şair ve Yazar Yılmaz Güney’e ahde vefa buluşması düzenlenecek. 11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Fiziğin ve Metafiziğin Şairi Yılmaz Güney’ isimli programa Prof. Dr. Ömer Faruk Gözükızıl, Dr. Mustafa Denktaş, Fahri Tuna ve Ali Osman Güney konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, Yılmaz Güney’in edebi anlayışı, eserleri, akademik hayatı ve hatıraların ele alınacağı programa tüm kültür sanat dostları davet edildi.