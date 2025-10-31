Sakarya Büyükşehir'den Geyve'de Eşme ve Bayat'a spor kompleksi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar’ın haberini veridği spor yatırımları çerçevesinde Geyve’nin Bayat ve Eşme Mahallesi’nde gençlerin sosyal yaşamına dokunacak sentetik çim futbol sahası ile basketbol ile voleybol sahalarının inşaatından ilk fotoğrafları paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın mahallelere kazandırılacağını haberini verdiği spor yatırımları çerçevesinde Geyve’de düğmeye basıldı. Şehrin farklı noktalarında gençlere spor yapma imkânı sunacak, gençlerin sosyal yaşamına dokunacak projeler çerçevesinde güneydeki yatırımlardan iki tanesi Geyve’nin Eşme ve Bayat Mahallesi’nde inşa edilecekti. Bu çerçevede bölgede ilk kazmayı vuran Fen İşleri Dairesi ekipleri, iki mahallede, iki ayrı noktaya sentetik çim futbol sahaları ile basketbol ve voleybol sahalarının inşasına başladı. Çok amaçlı spor sahalarının temel alanları hazırlandı ve beton dökümüne başlandı. 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol projesine dahil olan projeler kapsamında Bayat’a 25 metre genişliğe ve 50 metre uzunluğa sahip sentetik çim futbol sahası, 17 metreye 25 metre çok amaçlı basketbol ve voleybol sahası inşa ediliyor. Buradaki spor tesisi kurulacak alan ise toplamda bin 675 metrekare olacak. Eşme’de ise yine aynı şekilde, aynı ölçülerde sentetik çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları inşa edilecek. Çok amaçlı spor komplekslerinde alt yapı işlemleri tamamlandı ve üst yapı çalışmalarından sonra güney bölgesindeki binlerce gencin kullanımına sunulacak. Komplekslerin güvenliği ise 4 metre yüksekliğindeki koruyucu tel örgüyle sağlanacak.