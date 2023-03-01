Sakarya Büyükşehir'den hasar tespiti çalışmalarına destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına inşaat mühendisi ve teknikerlerinden oluşan 10 kişilik bir ekiple destek veriyor. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda Büyükşehir ekibi Adıyaman’da 500 binanım hasar tespitini yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına destek veriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan inşaat mühendisleri ve teknikerlerinden oluşan 10 kişilik bir ekip afet bölgesinde AFAD koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda görev alıyor. Bu çerçevede Büyükşehir ekibi Adıyaman’da hasar tespit çalışmalarına başladı.

Adıyaman’da depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmalarını sürdüren mühendis ve teknikerlerden oluşan ekip 4 günde 500 binada hasar tespiti yaptı. Büyükşehir ekibi hasar tespit çalışmalarında bodrum kattan başlayıp kolon ve kirişlerde kırılma olup olmadığı kontrol ediyor, çatlağı bulunan kolonlar çekiç ve örs yardımıyla kırılıp detaylı olarak inceleniyor. Dıştan hasar görünmeyen binalarda ise gerekli yerlere bildirilip numune analizi için ekip çağırılıyor. Binaların taşıyıcı sistemleri olan kolon ve kirişlerde hasar olması durumunda ise bina ağır hasar olarak nitelendiriliyor.