Sakarya Büyükşehir'den şehrin kuzeyine ince dokunuş
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey bölgesinde trafikte araç ve yaya güvenliği için yol çizgi işlemlerine başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey bölgesinde trafikte araç ve yaya güvenliği için yol çizgi işlemlerine başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gayesiyle çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla caddeler estetik bir görünüme kavuştu.