Sakarya Büyükşehir'den şehrin önemli güzergahlarına estetik dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube ekipleri, şehrin yollarına estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Ekipler şehrin önemli güzergahlarından olan 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yer alan kavşak ve yollar, şehrin takımı Sakaryaspor’un renkleri yeşil ve siyah ile boyandı. Devam eden diğer çalışmada Yazlık Kavşağı’nda ise trafikte araç güvenliğini artıracak yeni görsel uygulamaları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, şehrin yollarına estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Ekipler şehrin önemli güzergâhlarından olan 15 Temmuz Bulvarı ve Yazlık Kavşağında hummalı bir çalışma ile kaldırım boyama çalışması ve vatandaşların gidecekleri güzergahı daha kolay anlayabilmelerini sağlayan görsel çalışması yaptı.

Taraftarların “Şampiyonluk Yolu” olarak tabir ettiği, 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yer alan kavşak ve yolların bulunduğu güzergâhtaki kaldırımlar, şehrin takımı Sakaryaspor’un renkleri yeşil ve siyah ile boyanarak yenilendi. Yapılan bu çalışma, Sakarya Atatürk Stadyumu ve çevresine estetik bir görüntü kattı. Ekipler devam eden çalışmalarda Yazlık Kavşağı’nda, trafikte araç güvenliğini artıracak önlemler çerçevesinde yeni görsel uygulama çalışması yaptı. İlçeleri birbirine bağlayan kavşakta, uyarıcı görseller kavşak çıkışlarında uygulandı. Yapılan bu çalışma ile sürücü güvenliğinin artması ve trafikteki yoğunluğun azalması bekleniyor.