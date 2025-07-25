Sakarya Büyükşehir'den YKS'ye giren gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Öğrencilerin en doğru tercihi yapması noktasında uzman danışmanlar tarafından tercih desteği verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacağını açıkladı. Üniversiteye adım atmaya hazırlanan gençler, bu süreçte uzman desteğiyle en doğru tercihi yapma fırsatı bulacak. 30 Temmuz Çarşamba ve 11 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında verilecek danışmanlık hizmeti, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı AKM önünde kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek. Tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek isim ise Büyükşehir Belediyesi Tercih Danışmanı İsmail Yunteç olacak. Öğrenciler, hem puan ve sıralamalarına uygun bölümleri değerlendirme hem de kariyer hedefleri doğrultusunda doğru tercihler yapma konusunda birebir destek alabilecek.