Sakarya Büyükşehir geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasında katılımcılara eğitim ve mentorlük desteği veriliyor. Mimari ve kentsel tasarımdan dijitalleşmeye kadar birçok projenin yer aldığı yarışmada, Fikirden Girişimcilik temasında yarışmaya katılan gençler, sundukları projeleri geliştirerek jüri karşısına çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi yarışmasında 30 Temmuz’da başvuruların sona eren süreç, katılımcılara sağlanan eğitim ve mentorlük desteği ile devam ediyor. Bu yıl Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimcilik teması ile sürdürülen yarışmada, Serbest Fikirler teması proje jüri değerlendirmeleri devam ederken, Fikirden Girişimcilik temasında genç girişimcilere projelerini geliştirmeleri için eğitim ve mentorlük desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda verilen eğitimlerle, genç girişimciler sundukları projeleri geliştirerek jüri karşısına çıkacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıl Serbest Fikirler ve Fikirden Girişimcilik teması ile hayata geçirdiğimiz Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi’nde süreç tüm hızıyla devam etmektedir. Sakarya’nın ihtiyaçlarını tespit etme, projeler geliştirme, şehrin geleceğine yön verme ve açık ofislerden yararlanma imkânı sunan yarışmaya gençlerin ilgisi yoğun oldu. Mimari ve kentsel tasarımdan dijitalleşmeye kadar birçok projenin yer aldığı yarışmaya, toplamda 91 proje başvurusu gerçekleşti. Yarışmamızda Serbest Fikirler teması proje jüri değerlendirmeleri devam ederken, Fikirden Girişimcilik temasında genç girişimcilere projelerini geliştirmeleri için eğitim ve mentorlük desteği verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak genç girişimcilerimize yönelik sürdürdüğümüz projeler, gelecekte de farklı projelerle devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.