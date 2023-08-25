Sakarya Büyükşehir hafta sonu için uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 26 ve 27 Ağustos (cumartesi-pazar) günleri için meteorolojik tahminlerin denize giriş için olumsuz olduğunu açıklayarak tatilcileri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’mızda sezonun ilk günden bu yana tüm ekiplerimizde teyakkuz halindeyiz ve kuzey sahillerinde 2 aydır pür dikkat bir hayat nöbeti sürdürüyoruz. Şu ana kadar kendi bölgemizde kayıpsız olarak devam ettiğimiz sahil faaliyetlerimiz umuyoruz ki, sıfır kayıpla tamamlanacaktır. Bu yüzden tatilcileri 26-27 Ağustos tarihleri (cumartesi-pazar) için uyarıyoruz. Meteoroloji uzmanlarımız kuvvetli fırtınayla birlikte denizde RİP akıntısı ve 2 metreyi aşan dalgalar oluşabileceğini bildiriyor. Sahillerimizde özellikle pazar günü kuvvetle muhtemel şekilde bayraklarımız kırmızı olacaktır. Hava tahminlerinde bir değişiklik olmadığı takdirde denize girişler bu hafta sonu için risk teşkil etmektedir. Lütfen kurallara uyalım ve eğer yasak kararı alınırsa bu kararı yok sayıp hayatımızı riske atmayalım. Eğlencemiz acıya dönüşmesin" denildi.