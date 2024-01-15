Sakarya Büyükşehir Hentbol ikinci yarıya hazır
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya'da devam ediyor. Fas Milli takımı ile özel bir karşılaşma oynayan Büyükşehir, sahadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi.
Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya’da devam ediyor. Fas Milli takımı ile özel bir karşılaşma oynayan Büyükşehir, sahadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi.
Erkekler Türkiye Hentbol Süper Ligi’nde ilk yarıyı aldığı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya’da devam ediyor. Türkiye Kupası’nda Final-Four mücadelesi verecek Büyükşehir hentbol takımı ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile Sakarya’da özel bir karşılaşma oynadı. Milli Takımlara giden 9 sporcusundan eksik kalan Büyükşehir hentbol oyun planına sadık kalarak karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi. Hentbol Süper Ligi’nin ikinci yarısı 2-5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Büyükşehir Hentbol 3 Şubat’ta Konya BBSK ile mücadele edecek.