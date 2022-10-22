Sakarya Büyükşehir hentbol sahasında Trabzon'u konuk ediyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ligin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk edecek. Bugün oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk edecek. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde oynadığı ilk 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Büyükşehir, Trabzon temsilcisini de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bugün Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak ve sporseverler ücretsiz olarak müsabakaya katılabilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. haftasında oynanacak mücadeleye tüm sporseverler davet edildi.