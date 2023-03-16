Sakarya Büyükşehir Hentbol'un yarı finalde rakibi Beykoz: Türkiye Kupası'na adım adım

Sakarya Büyükşehir Hentbol Türkiye Kupası Yarı Finalinde 17 Mart Cuma günü Beykoz Belediyesi ile karşılaşacak. Konya’da oynanacak mücadele saat 14.00’da başlayacak.

Hentbol Türkiye Kupası yarı finalinde Beykoz Belediyesi ile karşılaşacak Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı hazırlıklarını tamamladı. Konya’da düzenlenen Türkiye Kupası’nın Çeyrek finalinde Ankaragücü’nü 32-22 skorla mağlup ederek ilk yarı finalist olan Büyükşehir Hentbol takımında yarı final öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Büyükşehir Hentbol 17 Mart Cuma günü saat 14.00’da Beykoz Belediyesi ile yarı final mücadelesi verecek. Karşılaşma hazırlıklarını son antrenmanla tamamlayan Büyükşehir’in tecrübeli oyuncuları Onur Ersin ve Miri Mohammed açıklamalarda bulundu.

“Sıkı çalıştık”

Büyükşehir Hentbol’un Fas’lı Pivotu Miri Mohammed, “Türkiye’de ilk senem. Daha önce ülkemdeki liglerde mücadele etmiştim. Benim açımdan ilk yurtdışı deneyimim güzel geçiyor. Sakarya’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kupa’da çeyrek finalde Ankaragücü’nü yendik. Önümüzde şimdi önemli bir yarı final maçı var. Beykoz ligin güçlü ekiplerinden. Lig maçında onlara karşı evimizde galip gelmiştik. Güzel bir maç yarın bizi bekliyor. Sıkı çalıştık. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Mücadelemizi hiç bırakmadan kazanıp finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyoruz” dedi.

“Maça konsantreyiz”

Çeyrek final maçında 6 gol atarak takım en skorer ismi olan Onur Ersin ise, “Adım adım ilerliyoruz. Çeyrek final bizim için ilk adımdı. Uzun zamandır maç yapmıyoruz. Kendimizi görme adına çeyrek final karşılaşması bizim için iyi bir maç oldu. Zorlu bir yarı final maçına çıkacağız. Beykoz geçen sene kupayı kazanmış güçlü bir ekip. Bizde ciddi hedefleri olan iyi bir takımız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Maça konsantre olduk. Yarı final adımını da atlayıp finalde kupayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.