Sakarya Büyükşehir hizmet kalitesini artırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla birim kalite çalışanlarına bir dizi eğitim verildi. Kalite yönetim sisteminde İSO-9001 belgesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, kalite eğitimleriyle çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kalite yönetim sisteminde İSO-9001 belgesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa sunduğu hizmet kalitesini geliştirmeyi ve daha etkin bir çalışma yönetimi hedefliyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen kalite eğitimlerinde Belediye çalışanlarına bir dizi kalite geliştirme eğitimleri verildi. USB Belgelendirme Baş Denetçisi Hakan Bartın tarafından sunulan eğitimler, gün boyu devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, sunulan eğitimlere dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada hizmet kalitesine vurgu yapılarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi kalite sistemine göre verimli ve etkin bir şekilde yürüterek vatandaşın yaşam kalitesini yüksek tutmak amacıyla eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Kalite çalışmalarımız her birimde kalite sorumluları tarafından sürekli izlenerek geliştirilmektedir. Vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmak adına eğitimlerimiz belli periyotlarda devam edecektir” ifadelerine yer verildi.