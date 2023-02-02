Sakarya Büyükşehir'in iki projesine 'en prestijli' ödül

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödülleri 4. Plant Ödülleri’nde sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye Plant Özel Ödülü takdim edilirken; Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi ile Acarlar Longozu da ödül alan projeler oldu. Başkan Yüce, Sakarya’nın süs bitkisi ve peyzaj alanında Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldiğini ifade ederek, en iyisi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 4. Plant Ödülleri programına katıldı. Sapanca’da bir otelde gerçekleştirilen programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Plant Dergisi İmtiyaz Sahibi Remzi Adıyaman, bürokratlar, sektör temsilcileri, STK temsilcileri, oda başkanları, davetliler ve basın mensupları yer aldı.

28 kategoride 98 ödül sahiplerinin oldu

4. Plant Ödülleri’nin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir üstlenirken; 28 kategoride 98 ödül sahiplerine takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, peyzaj ve süs bitkiciliği alanında yaptığı çalışmalar, sektöre sunduğu katkılar için Plant Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül gecesinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi ile Acarlar Longozu da ödül alan projeler oldu. Başkan Yüce, ödülleri bizzat teslim alırken, emeği geçen çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

Başkan Yüce’den Cengiz Kurtoğlu’na plaket

Ödül töreninin ardından Türkiye’nin müzik duayenlerinden Cengiz Kurtoğlu sahneye çıktı. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Kurtoğlu, en sevilen eserlerini konuklarla birlikte söyledi. Günün anısına Cengiz Kurtoğlu’na plaket takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Nezaketiyle, kibarlığıyla tam bir beyefendi olan Cengiz Kurtoğlu kardeşimize güzel dilekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Sektörün en prestijli ödülleri

Başkan Yüce, ödül töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, “Sakarya’mız, süs bitkisi ve peyzaj alanında Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldi. Şehrimizin fidan ve süs bitkiciliği alanındaki potansiyelini öne çıkartmak için geçtiğimiz yıllarda 3 kez festival ve 2 kez fuar olarak PSB Anatolia’yı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 40 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik. Şehrimizin potansiyelini ön plana çıkartacak bu tip organizasyonların her zaman destekçisi olduk, olacağız. Bugün bir araya geldiğimiz Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Sektörün En Prestijli Ödülleri Programı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül alacak projeleri ve sektör temsilcilerini kutluyorum. 4. Plant Ödüllerinde emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.