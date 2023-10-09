Sakarya Büyükşehir'in özel çocukları doğanın tadını çıkardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin özel çocukları doğa yürüyüşünde buluştu. Gölya Tabiat Parkında gerçekleşen yürüyüşte, can dostlarını gören engelsiz hobi kursu öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri doğa yürüyüşünde buluştu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Büyükşehir’in özel çocukları, doğada yürüyüş yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Yürüyüş öncesi sağlıklı bir yürüyüş yapabilmeleri için ısınma hareketleri ile etkinliğe başlandı. Açma germe hareketleri yapılırken öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Alanında uzman eğitmen tarafından ısınma hareketlerini eğlenceye çevrilmesi ile öğrenciler daha kolayca hareketleri yaptı.

Doğada can dostlarını gördüler

Isınma hareketlerinin tamamlanmasının ardından eğlenceli bir yürüyüşe başlayan engelsiz hobi kursu öğrencileri doğada yeşilliğin ve huzurun tadını çıkarttı. Yürüyüş esnasında park alanında bulunan can dostlarının bazılarını ilk defa görmenin mutluluğunu gizlemeyerek yüzlerinde tebessüm ile onları seyretti.

Etkinlikler sürecek

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Özel çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarını önemsiyor ve etkinlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün gerçekleşen etkinliğimiz ile öğrencilerimizi doğa ve can dostlarımız ile buluşturduk. Eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadılar. Aileleri ile birlikte gelen engelsiz hobi kursu öğrencilerimiz mutlu ve huzurlu şekilde yürüyüşü tamamladı. Çocuklarımızın mutluluğu bizim çalışmalarımıza büyük bir enerji sağlıyor. Önümüzdeki süreçte de etkinliklerimizi sürdüreceğiz” denildi.