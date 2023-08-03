Sakarya Büyükşehir'in taekwondo sporcuları yarı finalde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları, Edirne'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarında yarı finale kalmayı başardı. Temsilcilerimiz, 7 Ağustos tarihinde Manisa'da gerçekleştirilecek yarı final için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir'in taekwondo sporcuları yarı finalde
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları, Edirne’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarında yarı finale kalmayı başardı. Temsilcilerimiz, 7 Ağustos tarihinde Manisa’da gerçekleştirilecek yarı final için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları, Edirne’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarına adeta damga vurdu. Toplamda 4 sporcunun dereceye girdiği müsabakalarda, İrem Su Bakırtaş birinci, Selen Göreler ikinci, Ecrin Yılmaz ve Ahmet Arda Çevik üçüncü olarak yarı finale yükseldi. Başarılı sporcular, 7 Ağustos’ta Manisa’da gerçekleştirilecek yarı final öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.