Sakarya Büyükşehir judocuları doludizgin

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo sporcuları Pınar Batman ve Ali Şahin Bilgiç, Ankara'da gerçekleştirilen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'na damga vurdu. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir judocuları doludizgin
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo sporcuları Pınar Batman ve Ali Şahin Bilgiç, Ankara’da gerçekleştirilen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’na damga vurdu. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo sporcuları, Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’na adeta damga vurdu. Ankara’da gerçekleştirilen şampiyonada mindere çıkan Pınar Batman, F1 70 kilogram bayanlarda birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda Ali Şahin Bilgiç ise, M2 +100 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Alınan sonuçların ardından Büyükşehir Belediyesi’nde yayınlanan kutlama mesajında, “Ankara’da gerçekleştirilen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda, F1 70 kilogram bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Pınar Batman ve aynı organizasyonda M2 +100 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan sporcumuz Ali Şahin Bilgiç’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.