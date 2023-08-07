Sakarya Büyükşehir kano takımı şampiyonaya damga vurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu. Şampiyonayı toplamda 20 madalya ile tamamlayan sporcular, büyük ve genç erkeklerde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcular, gösterdikleri performansla adeta şampiyonaya damga vurdu. 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyanın kazanıldığı şampiyonada, kano sporcuları büyük erkekler ve genç erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.