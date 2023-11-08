Sakarya Büyükşehir karate sporcularından gurur tablosu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Balıkesir’de düzenlenen Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine katıldı. Milli Takım seçmelerinde tüm rakiplerini yenerek milli takıma seçilen Yuşa Yaman Çakar, Balkan ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları Yuşa Yaman Çakar ve Emirhan Uygun, Balıkesir’de düzenlenen Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde performans sergiledi. Birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele veren sporculardan Yuşa Yaman Çakar, Milli Takım seçmelerinde tüm rakiplerini yenerek Ümitler 70 kilogramda Milli Takıma girmeye hak kazandı. Çakar bu sonuçlarla birlikte 17-19 Kasım tarihlerinde Slovenya’da gerçekleştirilecek Balkan Karate Şampiyonası ve gelecek yıl Gürcistan’da gerçekleştirilecek Avrupa Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Organizasyondaki diğer temsilcimiz Emirhan Uygun ise sergilediği performansla U21 67 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.