Sakarya Büyükşehir Kick Boks sporcularından İzmir'de madalya yağmuru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks sporcuları, İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Tatami Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda mindere çıktı. Farklı kategorilerde mücadele veren temsilcilerimiz, birbirinden önemli başarılara imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcuları, 5 ve 8 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Tatami Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda mindere çıktı. Sporculardan Ayşe Kaplan 60 kilogram Büyük Bayanlarda Türkiye ikincisi olurken, Hale Toka 50 kilogram Büyük Bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Erkeklerde ise Erdem Demir 94 kilogram Genç Erkeklerde Türkiye ikincisi, Ubeyt Yakın +94 kilogram Genç Erkekler Türkiye ikincisi ve Berat Genç 63 kilogram Genç Erkekler Türkiye üçüncüsü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "5 ve 8 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Tatami Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda üstün bir performans sergileyerek şehrimizi gururlandıran Kick Boks sporcularımızı tebrik eder, başarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.