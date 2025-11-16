Sakarya Büyükşehir, parkeden 89-60 galip ayrıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 5'inci haftasında konuk ettiği Beylikdüzü'nü 89-60 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip, Kaptan Gökhan Aydın, Aydın Şirin, Egemen Usta, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk 5’i ile başladı. İlk çeyreği üstün bitiren Sakarya Büyükşehir, devreyi 45-34 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Sakarya ekibi, karşılaşmayı 29 sayı farkla 89-60 kazandı. Karşılaşma sonunda sporcular ve taraftarlar galibiyeti birlikte kutladı.
Sakarya Büyükşehir Basketbol’da 6 farklı oyuncu çift haneli skor üretirken, Aydın Şirin attığı 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.