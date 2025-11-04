Sakarya Büyükşehir şehit ve gazi yakınlarını yalnız bırakmıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla şehit ve gazi ailelerinin her daim yanında olmaya devam ediyor. Şehit Şehabettin Arslan’ın annesi Mecbure Arslan’ın vefatı dolayısıyla yapılan taziye ziyaretinde, şehit ailelerine verilen değerin altı bir kez daha çizildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla şehit ve gazi yakınlarının her daim yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında Şehit olan Jandarma Er Şehabettin Arslan’ın annesi Mecbure Arslan’ın vefatı dolayısıyla, şehidimizin babası Nurettin Arslan’a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, aziz şehidimizin emaneti olan ailesine başsağlığı dilekleri iletilerek, acılarını paylaşıldı. Şehitlerimizin ve ailelerinin gönüllerde her zaman özel bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en değerli emanetleri olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli miras, onların aileleridir. Onların her daim yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, şehit ve gazi yakınlarımızın yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını ve duygularını paylaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.