Sakarya Büyükşehir sporcuları Play-Off yolcusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcuları, İzmir’de gerçekleştirilen Masa Tenisi 3. Lig Grup müsabakalarını bayanlar takımı olarak ikinci tamamladı. Sonuçların ardından Play-Off turuna kalan temsilcilerimiz, bir üst lig olan 2. lig için mücadele verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, İzmir’de gerçekleştirilen Masa Tenisi 3. Lig Grup müsabakalarını bayanlar takımı olarak ikinci sırada tamamlamayı başardı. Heyecan dolu mücadelelere sahne olan müsabakalarda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları alınan sonuçların ardından Play-Off turuna katılma hakkı elde etti. Play-Off’da zorlu rakiplerine karşı mücadele verecek sporcular, turu kazanması durumunda bir üst lig olan 2. lige çıkmaya hak kazanacak.