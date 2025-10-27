Sakarya Büyükşehir sporcularından üst üste başarılı sonuçlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada başarılarına devam ediyor. Atletizm, Karate, Taekwondo branşlarında ter döken sporcular, elde ettikleri sonuçlarla hem şehri hem de ülkeyi gururlandırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye’nin farklı illerinde ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda başarılarına devam ediyor. Son olarak 19 Ekim tarihinde Mersin’de gerçekleştirilen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’nda, başarılı atlet Ali Turan, 65-69 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak şampiyon olmayı başardı. Kocaeli’nde düzenlenen 12. Uluslararası Cumhuriyet Bayramı 10 Kilometre Koşusu’nda ise İsa Yardımcı, 35-39 yaş kategorisinde ikinci olarak şehri gururlandırdı.

Bir diğer başarı haberi ise Elazığ’dan geldi. 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda, sporcu Yuşa Yaman Çakar, gençler +76 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Miray Keleş U21 61 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sonuçlarla birlikte Yuşa Yaman Çakar, 7-9 Kasım 2025 tarihlerinde Hırvatistan’da yapılacak olan Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda milli takım formasıyla ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Ayrıca 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri öncesinde Gençler kategorisi 48 kilogramda Miraç Merve Keleş, U21 kategorisi +68 kilogramda Beyzanur Kızılca ve U 21 kategorisi 84 kilogramda Şeref Eren Özdemir rakiplerini mağlup ederek seçmelere katılma hakkı elde etti. Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Yuşa Yaman Çakar ve Miray Keleş ise doğrudan seçmelere katılma hakkı kazandı.

Uluslararası arenada ise bir diğer gurur verici sonuç Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Dracula Open G1/E1 Class Taekwondo Turnuvası’ndan geldi. 25-26 Ekim tarihlerinde yapılan organizasyonda, Taekwondo Milli Takımı adına 41 kilogramda yarışan sporcu Ecrin Yılmaz, iyi bir performans sergiledi. İlk turu 2-0, ikinci turu 2-1 skorla geçen Ecrin Yılmaz, üçüncü turda İsrailli rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve turnuvayı 3’üncülükle tamamladı. Bu başarısıyla Ecrin Yılmaz, 2028 Olimpiyatları yolunda önemli puanlar kazandı.