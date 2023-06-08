Sakarya Büyükşehir sporcusundan Türkiye Şampiyonluğu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir sporcusundan Türkiye Şampiyonluğu
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, önemli bir başarıya daha imza attı. 2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’na katılan milli sporcu, sergilediği performansla Genç Erkek Tüfek kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.