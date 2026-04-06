Sakarya'da 'Otizmi Anlamak' paneli düzenlendi

Sakarya’da düzenlenen "Otizmi Anlamak" panelinde, erken tanının önemi, bilimsel yaklaşım yöntemleri ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen panel; Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Yaşam Destek Akademisi iş birliğiyle düzenlendi. Moderatörlüğünü Uzman Psikolog Dilara Demiröz’ün yaptığı programa konuşmacı olarak Doç. Dr. Şenay Kılınçel ve Dr. Alperen Sağdıç katıldı.

Panelde "Otizmde Erken Tanı ve Doğru Yaklaşım" başlıklı sunum yapan Doç. Dr. Şenay Kılınçel, sosyal gelişimin bebeklik döneminden itibaren başladığını ifade etti. Çocuklarda göz teması kurmama, sosyal karşılık vermeme ve iletişim başlatmada zorlanma gibi belirtilerin kritik olduğunu vurgulayan Kılınçel, otizmin bir spektrum bozukluğu olduğunu ve farklı seviyelerde görülebileceğini belirtti.

Bilimsel verilerle yanlış bilinenler anlatıldı

Dr. Alperen Sağdıç ise "Otizmi Anlamak: Mitler, Bilim ve Gerçekler" sunumunda, toplum içerisinde otizme dair yaygın olan yanlış bilgilere değindi. Bilimsel veriler ışığında bu yanlış kanıları açıklayan Sağdıç, toplumsal kabul ve doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, katılımcıların uzman isimlere yönelttiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.