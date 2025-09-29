Sakarya'da 1 buçuk milyon TL'lik tütün operasyonu

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya'da 1 buçuk milyon TL'lik tütün operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakarya’da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi.