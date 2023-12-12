Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 16 kaçak göçmen ve 3 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 16 kaçak göçmen ve 3 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri Anadolu Otoyolu’nda bulunan bir dinlenme tesisi yakınlarında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatörü yakaladı. Jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında organizatörler ve göçmenler hakkında işlem başlatıldı.