Sakarya'da 2022 yılı böyle geçti

Sakarya’da geride bırakılmaya hazırlanılan 2022 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

Sakarya’da geride bırakılmaya hazırlanılan 2022 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı. Türkiye gündeminde de geniş yer alan ve yıl içerisinde Sakarya’da yaşanan olaylardan bazıları şunlar:

OCAK

1 Ocak: Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre, alkollü sürücü park halindeki araca ve doğalgaz kutusuna çarptı. Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen kazada çıkan yangın iki aracında kül olmasına sebep olurken araçların alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 Ocak: Bolu’da görev yapan ve doğum gününde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, memleketi Sakarya’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

5 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde askeri kışla yanında bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Kendisine sarılarak gözyaşı döken kadını ‘Daha iyisini yapacağım’ diyerek teselli eden ev sahibi, yangın esnasında korkan köpeğini de sakinleştirmeye çalıştı.

13 Ocak: Havai fişek fabrikasının patlamasının ardından fabrikada hasar görmeyen patlayıcıların Adapazarı ilçesinde kontrollü imha amacıyla kamyondan indirilirken etmesiyle 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı. Konuya ilişkin açılan davanın kabul edilen iddianamesinde dönemin İl Jandarma Komutanı ile 3 jandarma personeli hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

14 Ocak: Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası’nda yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

15 Ocak: Bizans döneminde yapıldığı düşünülen ve 1314 yılında Osman Gazi döneminde fethedilen Paşalar Kalesi, definecilerin meskeni oldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Şen ise “Gerçekten çok büyük bir tarihi değere sahip olan Paşalar Kalesi maalesef gerekli ilgiyi görmüyor kırıyorlar, döküyorlar, parçalıyorlar” dedi.

16 Ocak: Sakarya’da görev yapan 33 yaşındaki polis memuru, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardında hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

16 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda araştırma yapıyor.

17 Ocak: TFF 2. Lig’de 2021-2022 sezonunda oynadığı 20 maçta yenilmezlik serisini sürdüren ve grubunda lider olan Sakaryaspor, namağlup olarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

20 Ocak: Sakarya’da acı olay: Evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

21 Ocak: Sakarya’nın Karasu ilçesinde kebapçı dükkanına giren bir kişi, “Karımın tütününe zehir kattınız” diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı. Olay yerinden kaçan şüpheli, yaklaşık 50 metre sonra karıştığı kavgada yaralandı.

25 Ocak: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

ŞUBAT

3 Şubat: Sakarya’da yaşayan ve bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia eden kadın, “Ölmek istemiyorum” diyerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yardım istedi.

6 Şubat: Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda başlayan kavga daha sonrasında adeta meydan muharebesine dönüştü. Kavgada, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken yaklaşık 10 kişiye de olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Taraflar bölgeye sevk edilen polis ekiplerince ayrıldı.

7 Şubat: Yerli aşı, Sakarya’da vatandaşlara yapılmaya başlandı.

MART

4 Mart: Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci memleketi Sakarya’ya döndü.

8 Mart: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Ukrayna’ya giden Sakaryalı otobüs şoförü yaşadıklarını anlattı. Şoför Yüksel Tanrıkulu, “Elimizden geleni yaptık ve bu vatandaşlarımızı Türkiye’ye teslim ettik“ dedi.

10 Mart: Bursa’da cinayet işlediler, Sakarya’da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar.

29 Mart: Korona virüs sebebiyle iki yıl önce hayatını kaybeden ve pandemi tedbirleri çerçevesinde kaldığı şehir İstanbul’da defnedilen 93 yaşındaki Mehmet Çakır, mezarından çıkartılarak memleketi Sakarya’da toprağa verildi.

NİSAN

1 Nisan: Rusya’nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna’da yetimhanelerde kalan 113 çocuk ve 63 bakım personeli Sakarya’ya getirildi. Savaş mağduru çocuklar, yerleşecekleri otelde güller ve karanfillerle karşılandı.

5 Nisan: Sakarya’nın Serdivan ilçesinde aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

14 Nisan: Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 9 yaşındaki Şiyar Kılıç’ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı. Hami K. ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl, annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. ile Şiyar Kılıç’ın annesi Gülüzar A. ise 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 Nisan: Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükseldi, 11 yıllık özlem sone erdi, taraftar sokağa döküldü.

26 Nisan: Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Halk Eğitim Müdürü hayatını kaybetti.

MAYIS

1 Mayıs: Sakaryaspor’da çifte bayram; şampiyonluk kupası kalktı 10 binler sahaya indi.

31 Mayıs: Sakarya’nın turizm ilçesi olan Karasu’da deniz sezonu açıldı.

HAZİRAN

14 Haziran: Sakarya’nın Pamukova ilçesinde köpek tasması ile dolaşan 51 yaşındaki vatandaş şaşırttı. Nefsini terbiye etmek için tasma ile dolaştığını aktaran Fevzi Aral, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek” dedi.

22 Haziran: Sakarya’da düğününde arkadaşları takı yerine akü ve kutup başlarından yaptıkları beşi bir yerde taktı. Yakın çevresinin ’akücü’ diye hitap ettiği damat, arkadaşlarının ilginç düğün hediyesini iş yerinde sergiliyor.

TEMMUZ

2 Temmuz: Kabotaj Bayramı kutlamasında korku dolu anlar, protokol teknesi restorana çarptı.

3 Temmuz: Ukrayna sahilinden hareket eden tahıl yüklü Rus gemisi Sakarya’da demir attı.

12 Temmuz: Kum üzerindeki motor yarışları nefes kesti.

13 Temmuz: Şampiyonlar Ligi’nde tur mücadelesi olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya’da oynandı.

18 Temmuz: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

20 Temmuz: Doğa harikası Acarlar Longoz’u yeni yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

26 Temmuz: Orman yangınından geriye kalan acı kare: Alevlerden kaçamayınca telef oldu.

AĞUSTOS

12 Ağustos: Bike FEST, MTB Cup heyecanı ile başladı.

20 Ağustos: Saklı cennet Acarlar Longozu, yeni yüzüyle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların vazgeçilmez noktası haline geldi.

24 Ağustos: D-650 Karayolu’nda şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

25 Ağustos: Sakarya’da Sefo rüzgarı: 50 bini aşkın kişi meydana akın etti.

EYLÜL

10 Eylül: Sakarya’da düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak birinci etap yarışlarında 30 araç ve 70 sporcu zamana karşı mücadele ediyor.

13 Eylül: Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

17 Eylül: Sakarya’da sonbaharda etkili olan yaz sıcağını fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Karasu sahilinde aldı. Sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

18 Eylül: Bazı soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilen KPSS’de ilk oturum başladı.

EKİM

3 Ekim: Sakarya’da halı sahada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

4 Ekim: Lezzetiyle büyüleyen bal kabağının sofralara yolculuğu başladı.

9 Ekim: Sakarya’da yetiştirilerek dünyaya ihracatı yapılan coğrafi işaretli ayvanın hasadı başladı.

12 Ekim: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde üstü çıplak şekilde sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

14 Ekim: Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu.

18 Ekim: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkolün etkisiyle kaza yapan sürücü, "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarı yaparak, ekipleri harekete geçirdi.

KASIM

5 Kasım: Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında bulunan ve 4 mevsim farklı güzelliklere sahip 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına büründü.

7 Kasım: Türkiye’de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinden geçen ve nesli tükenmekte olan siyah kuğu, üçüncü kez Sakarya’nın Sapanca ilçesinde görüldü.

11 Kasım: Sakarya’da deprem enkazından yaptığı fırınla 23 yıldır ekmek üretiyor.

19 Kasım: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki kız, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

23 Kasım: Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sakarya’da da hissedildi.

30 Kasım: Sakarya’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste 21 yaşındaki kıza cinsel taciz teşebbüsünde bulunan darp ettiği öne sürülen şoför, adliyeye sevk edildi. Şoförün, çok sayıda suç dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

ARALIK

3 Aralık: Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ikamet eden ve her gün 100 kilometre yol kat ederek Hendek ilçesindeki salonda antrenman yapan milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, dünya şampiyonu oldu.

5 Aralık: 269 şüphelinin gözaltına alındığı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde Sakarya’da gerçekleşen operasyon anları nefes kesti.

9 Aralık: Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN’ın temelinin atılması için ihtiyaç duyulan paranın Sakaryalılardan toplanıldığı öğrenildi.

10 Aralık: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaralandı.

15 Aralık: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çöp evde yaşayan kadın ölü bulundu.

17 Aralık: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

21 Aralık: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kalabalık bir grubun, 2 kişiyi şehrin merkezinde öldüresiye darp ettiği görüntüler dehşete düşürdü.

22 Aralık: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Oğluna son görevi yerine getiren babanın, defin esnasında kefeni çözüp son kez sevmesi yürekleri burktu.

29 Aralık: Sakarya’da polisin "Dur" ihtarına uymayan tır ile polis arasında D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda yaklaşık 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamacada ihtarlara uymayan tır, iddiaya göre lastiklerine ateş açılarak D-100 kara yolunda durduruldu. Bu esnada polis otosuna da çarpan tırın muayenesinin olmadığı ve sürücüsünün de ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

30 Aralık: Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Mahalleli ise birçok kazanın olduğu bölgeye bir süre önce yapılan ancak henüz faaliyete geçirilmeyen trafik ışıkları için tepkilerini söyledi.