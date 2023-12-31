Sakarya'da 2023 yılı böyle geçti

Sakarya’da geride bırakılmaya hazırlanılan 2023 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

Sakarya’da geride bırakılmaya hazırlanılan 2023 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı. Türkiye gündeminde de geniş yer alan ve yıl içerisinde Sakarya’da yaşanan olaylardan bazıları şunlar:

OCAK

2023 hareketli başladı. 1 Ocak’ta Çark Caddesi’nde bulunan telefoncuda unutulan çanta paniğe sebep oldu. Bölgeye bomba imha uzmanları yönlendirildi.

3 Ocak’ta Adapazarı’nda tek katlı evde çıkan yangında maalesef 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

3 Ocak’ta Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı. Saatler süren çalışma neticesinde söndürülen yangında 1 itfaiye eri yaralandı.

31 Ocak’ta Hendek’te asker eğlencesinde ellerine aldıkları pompalı tüfeklerle havaya art arda ateş açan 11 kişiye 46 bin 650 lira para cezası uygulandı.

ŞUBAT

1 Şubat’ta Pamukova’da dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın dehşeti yaşadı. Sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı. Şahıs tutuklandı.

2 Şubat: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Havuzun elektrik işlerini yapan şahıs 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken, diğer 6 sanığın beraatına karar verildi.

6 Şubat: İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

10 Şubat: Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Astsubay Davut Koç, annesi ve ikiz bebeklerinden biri, Sakarya’da gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

13 Şubat: Yurt dışına gitmek için Türkiye’ye kaçak yollarla giren ve Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı geçişinde tır dorsesinden indirilen 70 yabancı uyruklu şahıs, mahalle halkı ve jandarma ekiplerince yakalandı. Yabancı uyrukluların yaklaşık 200 kişi olduklarını belirtmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

13 Şubat: Oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın deprem bölgelerinde Sakarya ve Niğde plakalı araçları yağmacılıkla itham etmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

18 Şubat: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti. Aynı aileden bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

19 Şubat: Afet bölgesinde 50’ye yakın vatandaşı enkazdan canlı çıkaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel arama kurtarma ekibi, itfaiye binasında karşılandı.

23 Şubat: Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında sahaya girerek ortalığı karıştıran taraftar, iki takımın camialarından özür diledi.

27 Şubat: Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.

MART

1 Mart: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yarı çıplak caddeye çıkan ve elindeki bıçağı vücuduna dayayan şahıs, küfür ve hakaretler savurdu. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olay anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

15 Mart: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

18 Mart: Sahte bungalov ilanlarıyla aralarında depremzede vatandaşlarında bulunduğu 180 kişiyi 300 bin lira dolandıran 4 şüpheli, Sakarya merkezli Denizli ve Mersin illerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

28 Mart: Sakarya’nın Kocaali ilçesinde mezarlıkta yaklaşık 6 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde oluşan ve bölgede ilk defa görülen obruk panik oluşturdu. Çökme oluşan alanda bulunan 1 mezarlıkta zarar görürken, konuya ilişkin yetkililer inceleme başlattı.

NİSAN

4 Nisan: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri Yusuf Turgut, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13 Nisan: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafından, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu.

MAYIS

15 Mayıs: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boş arazide ölü bulunan ilahiyat fakültesi öğrencisinin arkadaşına kiraya verdiği arabasında çıkarttığını iddia ettiği tamir parasını isteyince kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

25 Mayıs: Sakarya’nın Arifiye ilçesinde traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

27 Mayıs: Adapazarı-Gebze arasında 11 durakta hizmet verecek ve günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren ilk kez saat 20.10’da Adapazarı’ndan yolcu taşımacılığına başladı.

HAZİRAN

6 Haziran: Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü kamyon devrildi. Kaza sebebiyle Adapazarı istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sıkıştığı yerden yaralı şekilde kurtarılan sürücünün, aracın kabin kısmından sigarasını yakarak çıkması dikkat çekti.

9 Haziran: Sakarya’nın Karasu ilçesinde elinde satırla bağırarak dolaşan şahsa polis ekipleri müdahale etti. Ekiplere direnen kişi havaya ateş edilerek etkisiz hale getirildi.

9 haziran: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, girdiği kafede kadına zorluk çıkarınca çalışanlar tarafından yaka paça dışarıya atıldı.

18 Haziran: Babalar Günü’nde kızını sınava götürürken yaptığı kazada öldü. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan şahsın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar Günü’nde yaşanan kazada baba olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı. Kızını sınava yetiştirmek için hız yapan ve kazada hayatını kaybeden Zafer Kılıç’ın bir hafta önce yeniden baba olduğu öğrenildi.

20 Haziran: Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak sonrasında Hendek ilçesinin göle dönen sokaklarında vatandaşlar, botlarla kurtarıldı. Gece saatlerinde mahsur kalan 8 vatandaş bot yardımıyla ekiplerce kurtarıldı.

20 Haziran: Sakarya’da makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 Haziran: Sakarya’nın Hendek ilçesinde zabıta ekipleri hakkında tutanak tuttuğu esnada kaçan ve aydınlatma direğine tırmanan dilenci ekiplere zor anlar yaşattı.

26 Haziran: Sakarya’nın Karasu ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, denizin ortasında vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi.

29 Haziran: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bayramda yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. Adapazarı Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan iki arkadaşın, çöpleri topladıkları esnada sokak arasında çalan davul ve zurnaya eşlik ederek ettikleri dans sosyal medyada beğeni kazandı.

TEMMUZ

2 Temmuz: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kız arkadaşını rehin alarak, ekiplere zorluk çıkaran şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin, geçen sene sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş eden eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

5 Temmuz: Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un dedesi Osman Gazoz hayatını kaybetti.

6 Temmuz: Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda bariyerlere çarpan cam yüklü tır alev topuna döndü. Alev alarak adeta bomba gibi patlayan araç içerisindeki sürücü kendini son anda dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu.

7 Temmuz: Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

10 Temmuz: Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö., daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından, Sapanca Belediye Başkanı’nın makam odasında silahla vuruldu.

11 Temmuz: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü şahıs, gece saatlerinde dini nikahlı olduğu iddia ettiği eşinin sokağının yakınında kendisini yaktı. Şahsın alev alıp, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

12 Temmuz: Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kadın sürücü bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendi. Akıllara durgunluk veren kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Temmuz: Sakarya’da çektikleri video sosyal medyada büyük tepki toplayan ve kendilerini ’515 çetesi’ üyeleri olduklarını öne süren 11 şahıs, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

25 Temmuz: Sakarya’nın Karasu trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç isimli çocuğun mevlidinde 128 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

25 Temmuz: Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir kişi, arsa meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladı.

AĞUSTOS

1 Ağustos: Sakarya’nın Söğütlü ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kadının, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” dediği ve sağlık ekiplerinin ise ‘hayır ölmedin’ diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

16 Ağustos: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi’nde Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım için veda töreni düzenlendi.

21 Ağustos: Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği’nden atanan Yaşar Karadeniz, Sakarya’da gerçekleşen tören sonrasında görevine başladı.

28 Ağustos: Sakarya’nın Karasu ilçesinde çocuk parkında dengesini kaybederek düşen kızı, arkadaşı ayaklarından yakaladı. Küçük kızın kahramanlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

31 Ağustos: Babası sokak ortasında kızını dövdü, kızı ise babasını dayaktan kurtardı, Sakarya’nın Karasu ilçesinde oturduğu kahvehanenin önüne gelen 11 yaşındaki kızını darp eden vicdansız babaya vatandaşların müdahalesi sert oldu. Kızın babasının boğazını sıkarak engellemeye çalışan vatandaşlar ve yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

EYLÜL

1 Eylül: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

4 Eylül: Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor, görüştüğü Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

6 Eylül: Sakarya’da kayıkla açıldığı Sapanca Gölü’nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan ve Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisine yönetmenlik yapan Abdulkadir Ceylan hayatını kaybetti.

8 Eylül: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde halk otobüsünde küfürlü konuştuğu öne sürülen şahsı uyaran uzaman çavuş, döner bıçaklı saldırıya uğradı.

12 Eylül: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vakaya müdahale eden 112 Acil Servis Ambulans ekibinde yer alan sağlık çalışanı, olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına çekim yapmamaları hususunda engel olmaya çalıştı. Sağlık çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi ise basın mensuplarına saldırarak ölümle tehdit etmenin yanı sıra ağza alınmayacak sözler sarf etti

27 Eylül: Sakarya’nın Akyazı ilçesinde su ve bakliyat satan yaşlı adamı gören iş adamı Mehmet Zeki Ediz, duyarsız kalamayarak durdu. Yaşlı adamın borcunun olduğunu öğrenerek sattığı suların tamamını alan Ediz, kendisine de bin lira verdi. Yaşlı adam çok mutlu olurken aralarındaki diyalog ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

28 Eylül: Sakarya’da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’ın cansız bedeni Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu. Genç kızın cansız bedeni bulunmandan önce, duygusal şarkı eşliğinde ağlayıp kendisini kaydettiği videonun ardından ‘Ölmeden saatler önce’ diyerek adeta veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıkmıştı.

EKİM

2 Ekim: Ünlü rapçi konsere giderken Sakarya’da kaza yaptı Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara’ya konsere gittiği esnada Sakarya’da kaza geçirdi. Şarkıcı, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

5 Ekim: Sakarya’da koca dehşeti: Eşini ve buluştuğu kişiyi silahla vurdu. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aldatıldığını düşünen şahıs, karısını ve buluştuğu kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı. Yakalanan şahıs asayişten çıkarılırken kendisine yöneltilen sorulara ‘Adalet’ cevabını vermişti.

6 Ekim: Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.

11 Ekim: Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı, Önce tehdit etti sonra İstanbul’dan gelerek silahla vurdu. Sakarya’nın Karasu ilçesinde lise öğrencisi sosyal medyadan takip ettiği kızın erkek arkadaşıyla tartıştı. Tehditler savurduktan sonra İstanbul’dan ilçeye gelen şahısın silahla rasgele ateş açması sonrasında lise öğrencisi ayağından vurularak yaralandı.

19 Ekim: Sakarya’nın Taraklı ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlker Akyol (28), İsmail Akyol (63) hayatını kaybedenler.

26 Ekim: Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu trafolara resmedildi.

29 Ekim: Sakarya’da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde 1923 öğrencinin harmandalı zeybeği gösterisi göz doldurdu.

KASIM

4 Kasım: Avrupa’nın ilk şarj edilebilir hibrit aracı Sakarya’da üretildi. Yeni Toyota C-HR’ın üretim hattından çıkış töreni gerçekleştirildi.

8 Kasım: Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. Şahıslar o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

10 Kasım: Atatürk şiirini okuyan minik gözyaşlarını tutamadı. Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde ‘Atatürk’ şiirini okuyan ikinci sınıf öğrencisi gözyaşlarını tutamadı.

10 Kasım. Sakarya merkezli 3.6 milyar TL’lik kara para aklama operasyonunda 25 tutuklama. Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin "Sibergöz" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Kasım: Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, daha öncesinde ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği kocasının boğazına makas sapladı; sonrasında ise kendi babasını seccade ile boğmaya kalkıştı. Talihsiz koca olay yerinde hayatını kaybederken, eşini öldüren kadın ise psikiyatri servisine kaldırıldı.

24 Kasım: Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ve kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarından biri ise arbede esnasında yere düşerek yaralandı.

25 Kasım: 300 polisin katılımıyla dev fuhuş operasyonu: 61 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Sakarya’nın Karasu ilçesinde 300 polisin katılımıyla dev fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Adresleri bir bir basan polis ekipleri 49 Özbek, 8 Azeri ve 4 Türkmen olmak üzere toplam 61 yabancı uyruklu kadını yakaladı. Kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin ettiği tespit edilen 5 şahıs ise tutuklandı.

ARALIK

1 Aralık: Sakarya’da insan seli: Hep bir ağızdan İsrail’i kınadılar. Filistin’e destek vermek için başlatılan ‘Filistin’e Özgürlük İçin Yürüyüş’ programı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla Sakarya’da başladı.

3 Aralık: 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Can Gürzap Sakarya’da toprağa verildi

11 Aralık: Sakarya’nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada kız arkadaşını silahla rehin alan şahıs çevreye korku saçtı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

22 Aralık: Sakarya’nın Kocaali ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada abi, kardeşini baldırı ve omzundan vurarak yaraladı. Hastanede tedavisi tamamlanan Aziz Aydın Yanbul, abisinin serbest kaldığını öğrenince şoke oldu. Babadan kalma 25 milyon TL değerinde miras sebebiyle olayın yaşandığını söyledi.

26 Aralık: Sakarya’da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce ilçede örnek kişi olarak gösteriliyormuş.

28 Aralık: Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen 7 araçlı zincirleme kazada 10 kişi öldü 63 kişi yaralandı. Hususa ilişkin olarak gözaltına alınan 7 sürücüden 3’ü tutuklandı, 3’ü savcılıktan 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.