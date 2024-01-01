Sakarya'da 2024'ün ilk dakikaları: Kimi havaya ateş açtı, kimi sokaklarda böyle eğlendi

Sakarya’da 2024’e bazı vatandaşlar sokaklarda eğlenerek girdi, bazıları ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı kişilerin silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehirdeki ilk dakikalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sakarya’da birçok vatandaş yeni yılın gelişini sokaklarda eğlenerek kutladı. Kimisi dans etti, kimisi ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı vatandaşların silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehir genelinde renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.