Sakarya'da 229 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Sakarya'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 794 okulda 229 bin 617 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Sakarya’da eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 794 okulda 229 bin 617 öğrenci karne sevinci yaşadı.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılını birinci döneminin tamamlanmasıyla 794 okulda karne heyecanı yaşandı. Bu çerçevede okullarda okuyan 229 bin 617 öğrenci karnelerini alarak ara yıl tatiline girdi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise Arifiye İlkokulu’nda miniklerin heyecanına ortak oldu. Okulda bulunan 583 öğrenci, karnelerini ve hediyeleri Vali Karadeniz’den aldı.