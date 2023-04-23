Sakarya'da 23 Nisan coşkusu

Sakarya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya’da çeşitli etkinliklerle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Savaşçı, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. Sizlerden beklediğimiz ise çok çalışarak, çok okuyarak kendinizi her bakımdan geliştirmenizdir. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız olarak gördüğümüz siz çocuklarımızın, daha önceki nesillerin izinden giderek ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için, günü geldiğinde azim ve kararlılıkla sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inancım tamdır. Sizlerin başarısı, ülkemizi güzel günlere taşıyacaktır. Hiçbir zaman unutmamalısınız ki çalışırsanız, kendinize inanırsanız ve kendinizi en iyi şekilde yetiştirirseniz istediğiniz 3 bütün hedefleri yakalayabilirsiniz” dedi.

Serdivan Mehmet Zorlu İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin çeşitli gösterileri, müzik dinletisi, özel öğrencilerin mehteran gösterileri ilgiyle izlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, gün boyu davam edecek.

Öte yandan, Serdivan ilçesinde gerçekleşen etkinliklere Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, veliler ve öğrenciler katılırken, Kaynarca ilçesinde gerçekleşen gösterilere Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, belediye personelleri, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı.