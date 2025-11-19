Sakarya'da 27 öğrenci icazet merasiminde hafızlık belgelerini aldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen icazet merasiminde hafızlıklarını tamamlayan 27 öğrenciye taçları giydirilip hafızlık belgeleri takdim edildi.

Şehit Ömer Atmaca ve Şehit Mehmet Çelik Kur’an kursları öğrencileri için icazet merasimi düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Camii Müezzin Kayyımı Rıdvan Akbaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Şehit Ömer Atmaca Kur’an Kursu’nun faaliyetlerini ve başarılarını anlatan sinevizyon gösterimi izleyicilerle paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in ardından kürsüye gelen Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, hafızlığın önemine vurgu yaparak yeni hafızları ve ailelerini tebrik etti. Törenin taç giyme bölümünde yeni hafızlara sahnede aileleri eşlik etti.

Hafız kızlara, babaları tarafından taç giydirilip güller takdim edildi. İcazet merasiminde hafızlıklarını tamamlayan 27 öğrenciye taçları giydirilip hafızlık belgeleri takdim edildi.

Öte yandan merasime, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya Akyazı İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in yanı sıra, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin ebeveynleri ile vatandaşlar katılım sağladı.