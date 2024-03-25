Sakarya'da 29 bin 600 makaron ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 29 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Sakarya'da 29 bin 600 makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 29 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Akyazı ilçesinde bir şahsın evine baskın yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram paket tütün, 12 bin 600 adet dolu makaron, 17 bin adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ve 1 kilogram sigara poşeti ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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