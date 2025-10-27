Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Bayram günü boyunca belediye otobüsleri ve ADARAY seferleri ücretsiz olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal bayramlarda vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tüm gün geçerli olacak uygulamayla vatandaşlar, belediye otobüslerinden ve ADARAY’dan ücretsiz yararlanabilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde belediye otobüslerimiz ve ADARAY, vatandaşlarımıza gün boyu ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.