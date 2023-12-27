Sakarya'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Sakarya'da 31 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araçta 31 yasa dışı göçmen ile 3 organizatör yakalandı. 3 araca el konulurken, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlanıldı. Organizatörler hakkında ise adli işlem başlatıldı.