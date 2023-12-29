Sakarya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: Vatandaşlar yardıma böyle koştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, kazazede şoförlerin yardımına koştuğu anlar görüntülendi.

Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmanlık Sokak üzerinde ilerleyen 54 AJK 136 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Mercan Sokak üzerinden Dispanser Sokak’a geçiş yapmak isteyen 54 HH 848 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar, Dispanser Sokak üzerinde park halinde bulunan 54 DY 869 ve 54 SD 104 plakalı otomobillere de çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada 54 AJK 136 plakalı hafif ticari araç ile 54 HH 848 plakalı otomobilin sürücüleri S.A. ile M.A. yaralandı.

Zincirleme kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler S.A. ve M.A. hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen 54 AJK 136 plakalı hafif ticari aracın yaralanan sürücüsünün yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Bölgedeki vatandaşlar ve polis tarafından sakinleştirilen kadın daha sonrasında ambulansa alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 54 HH 848 plakalı otomobilin, caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkması ve 54 AJK 136 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştığı anlar yer aldı. Daha sonrasında, savrulan 54 AJK 136 plakalı hafif ticari aracın ise yol kenarında park halinde bulunan diğer iki otomobile çarptığı anlar görüldü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların da kazazede vatandaşların yardımına koştuğu anlar görüntülere yansıdı.