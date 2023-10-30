Sakarya'da 4 ilçede uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik 4 ilçede gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da 4 ilçede uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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Sakarya’da polis ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik 4 ilçede gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımına yönelik Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 namlu yapımında kullanılan presli matkap, nişan tertibatına takılan 10 lazer, 29 fişek, tabanca tamiri ve yapımında kullanılan aparatlar, 92 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza, 2 buçuk gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman