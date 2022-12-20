Sakarya'da 51 şüpheli yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 51 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 12 -18 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde, 14 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 166 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklet, elektrikli bisiklet ve otomobil geçirildi. Ayrıca 5 yıla kadar cezası bulunan 49 şahıs ve 5 ila 25 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplam 51 şahıs yakalandı. Hırsızlıkla mücadele çerçevesinde ise 23 şüpheli yakalanırken, 41 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.