Sakarya'da 6 ayda bin 220 şüpheli yakalandı, 141'i tutuklandı

Sakarya’da 2025 yılının ilk 6 ayında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede çerçevesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen bin 50 operasyonda toplam bin 220 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 141’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarında ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği ve miktarı dikkat çekti. Uyuşturucu maddeden sahte belgelere, tarihi eser niteliğindeki objelerden yasaklı hayvanlara kadar çok sayıda suç unsuru ortaya çıkarıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede kararlılığını net şekilde ortaya koydu. İl genelinde gerçekleştirilen bin 50 operasyonda, toplam bin 220 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 141’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haziran ayı boyunca icra edilen 117 ayrı operasyonda, 143 şüpheli yakalanırken, 16 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak ürün ve suç unsuru ele geçirildi.

Suçun her türüne ağır darbe

Operasyonlarda; 10 bin 941 gram esrar, 4 bin 198 kök haşhaş, 23 bin 307 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi, 2 bin 991 gram metamfetamin, 18 bin 977 gram bonzai, bin 938 ml. bonzai ham maddesi, 362 gram bonzai ham maddesi, 264 gram amfetamin, bin 239 adet sentetik hap, bin 224 kök kenevir, 231 gram kenevir tohumu, 239 gram kokan, 24 adet hassas terazi, 241 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 152 bin 115 Türk Lirası, 1 milyon 514 bin 855 adet dolu ve boş Makaron, 11 bin 112 kilogram tütün, 47 kilogram nargile tütünü, 15 kilogram zirai gübre, bin 463 adet sahte parfüm, 528 adet sikke, 23 adet obje, 26 adet muhtelif kazı malzemesi, 517 litre alkollü içki, 501 adet aroma verici kit, bin 401 paket gümrük kaçağı sigara, 143 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 36 adet puro, 10 adet el yapımı patlayıcı, 5 bin 500 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 1 adet mini ekskavatör, 5 adet şasi no kazınmış motosiklet, bin 164 adet replika forma, 8 adet makaron makinesi, 4 adet hava pompası, 2 adet jeneratör, 2 adet dedektör, 7 adet sahte para, 23 adet sahte sürücü belgesi, 2 adet sahte kimlik, 10 adet sahte pasaport, 1 adet sahte ikamet belgesi, 37 adet basıma hazır ehliyet kartı, 1 adet kredi kartı, 2 adet laptop, 2 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet hard disk, 1 adet taşınabilir bellek, 1 adet sim kart, 4 adet sahte kaşe, 47 adet pasaport fotokopisi, 2 adet vergi levhası, 6 adet sahte plaka, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 3 adet kaçak cep telefonu, 4 adet kulaklık, 2 adet akıllı saat, 1 adet kraliyet pitonu, 1 adet kopya düzeneği ile 98 adet yasaklı kuş türü ve 5 adet tahnit ele geçirildi.